Terracina crolla il tetto del ristorante stellato | morta la sommelier

Terracina è sconvolta da una tragedia che ha scosso il mondo della ristorazione: il crollo del tetto del ristorante stellato Essenza ha causato la morte della giovane sommelier Mara Severin. Solo 31 anni, Mara era un punto di riferimento per il locale e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre si indaga sulle cause di un incidente che ha spezzato tante vite.

Terracina e tutto il mondo della ristorazione italiana sono sotto choc per la tragica morte di Mara Severin, 31enne apprezzata sommelier del ristorante stellato Essenza. La giovane è deceduta poco dopo le 22 di venerdì, schiacciata dal crollo del tetto locale della cittadina in provincia di Roma, che era stato ristrutturato appena lo scorso gennaio. La donna era una figura storica dello staff guidato dallo chef Simone Nardoni, inutile il trasporto in ospedale. Altre persone, estratte dall'ammasso di calcinacci, sono rimaste ferite. Le indagini della Procura di Latina, coordinate dal pm Giuseppe Milano, si stanno concentrando sulle cause che hanno provocato il cedimento strutturale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it