Andrea Russo una vita fragile dietro il dramma di Orio | chi era l’uomo morto sulla pista dell’aeroporto

Aveva 35 anni Andrea Russo, e abitava a Calcinate, un comune tranquillo della provincia di Bergamo. La sua esistenza si è interrotta tragicamente martedì 8 luglio, sulla pista dell' aeroporto di Orio al Serio, dove è morto risucchiato dal motore di un Airbus A319 della compagnia Volotea, in partenza per le Asturie. Un gesto che, secondo le prime ipotesi investigative, sarebbe riconducibile a un suicidio. Ma al di là della dinamica ancora da chiarire, resta lo sgomento per una fine così estrema. E il bisogno di fermarsi a chiedersi: chi era Andrea Russo? Un uomo, non un caso di cronaca. Andrea era conosciuto a Calcinate, soprattutto perché la madre è ostetrica nell'ospedale del paese.