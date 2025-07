Cos'è la legge salva lavoro per i malati oncologici approvata dal Senato e cosa prevede

Il Senato ha dato il via libera definitivo alla legge salva lavoro per i malati oncologici, un provvedimento che rappresenta un passo importante verso la tutela dei diritti di chi combatte contro il cancro. Grazie a questa legge, i pazienti potranno conservare il posto di lavoro fino a due anni, anche senza stipendio, e usufruire di ore di permesso aggiuntive per cure e visite. Un cambiamento che fa davvero la differenza. Continua a leggere.

Il Senato ha approvato definitivamente la cosiddetta legge salva lavoro dedicata ai malati oncologici: permetterĂ di mantenere il proprio posto fino a due anni restando in congedo, anche se senza stipendio. Aumentano anche le ore di permesso extra per chi deve sottoporsi a esami o visite. Il via libera è arrivato all'unanimitĂ . 🔗 Leggi su Fanpage.it

