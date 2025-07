Incidente in moto addio al 52enne Roberto Ferri

La comunità di Porto Recanati e non solo piange la tragica perdita di Roberto Ferri, un uomo di 52 anni che ha perso la vita in un incidente in moto nel cuore della Lombardia. Amato e stimato da tutti, Ferri aveva scelto di trascorrere un pomeriggio di svago al lago d'Iseo, ma il destino gli ha riservato un drammatico epilogo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ricordandoci quanto sia fragile la nostra esistenza.

Porto Recanati (Macerata) 8 luglio 2025 – Profondo cordoglio ha suscitato a Porto Recanati la notizia della morte improvvisa di Roberto Ferri, rimasto vittima a 52 anni di un incidente in moto in Lombardia. Ferri, funzionario della Fineco e da molti anni residente in provincia di Milano, domenica pomeriggio era uscito per un giro con la sua Ducati al lago d'Iseo. Ma a Luzzana in provincia di Bergamo, lungo la statale del Tonale, all'improvviso si è trovato davanti un'auto che viaggiava nel senso di marcia opposto e stava svoltando a sinistra. Impossibile evitare l'impatto, che ha fatto cadere a terra il motociclista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in moto, addio al 52enne Roberto Ferri

In questa notizia si parla di: ferri - incidente - moto - roberto

Era rimasto coinvolto in un incidente stradale, muore dopo due settimane. Enzo Ferri aveva 66 anni. Stava per andare in pensione… Cordoglio a Fondi - Il comune di Fondi piange la perdita di Enzo Ferri, 66 anni, deceduto dopo due settimane di agonia a causa di un gravissimo incidente stradale.

INCIDENTE A LUZZANA (BG): MUORE UN CASSINESE 52ENNE Il motociclista di 52 anni morto ieri a Luzzana (in provincia di Bergamo) a seguito di un incidente stradale è il cassinese Roberto Ferri. Ferri era alla guida della sua Ducati poco prima delle 17 e Vai su Facebook

Incidente in moto, addio al 52enne Roberto Ferri; Schianto dopo il giro in moto al lago, morto il 52enne Roberto Ferri. Una carriera di successo in Fineco; Incidente Luzzana, Roberto Ferri, 52 anni, muore in moto contro un'auto. Statale paralizzata per quattro ore.

Scontro tra una moto e un’auto nella Bergamasca, morto un motociclista: è Roberto Ferri - Nella giornata di ieri, sabato 5 luglio 2025, si è verificato un gravissimo incidente stradale a Luzzana, comune che si trova in provincia di Bergamo. Lo riporta fanpage.it

Roberto è morto in un incidente in moto: tornava a casa dopo un giro al lago - La Ducati dell'uomo si è schiantata contro un'utilitaria con a bordo una donna e un bambino di 9 anni ... Da bresciatoday.it