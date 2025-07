Violenza domestica in Campania ora c’è la revoca della casa popolare Sila | Ma tutelare familiari

La lotta alla violenza domestica in Campania fa un passo avanti decisive: ora, chi commette reati di violenza familiare può perdere il diritto all’alloggio popolare grazie a una recente modifica del Regolamento regionale sugli alloggi ERP. Questa misura, fortemente sostenuta da Sila Federinquilini, mira a tutelare le vittime e a rendere più efficace la tutela delle famiglie vulnerabili. È un segnale concreto contro l’impunità e per un ambiente domestico più sicuro.

Tempo di lettura: 2 minuti Revocata la casa popolare ai violenti in famiglia. A prevederlo è la modifica al Regolamento regionale sugli alloggi Erp in Campania. In pratica, si ampliano i casi di decadenza dell’assegnazione di un alloggio pubblico, inserendo l’ipotesi di un inquilino autore del reato di violenza domestica. Sila Federinquilini plaude all’iniziativa, invocata dal sindacato da circa 2 anni. In una lettera alla Regione Campania, all’Acer e al prefetto di Napoli, il segretario Gaetano Oliva però chiede di predisporre “un protocollo” o “ una procedura” per “ accelerare le attività burocraticheamministrative tese al rilascio dell’alloggio dell’autore dei reati”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violenza domestica, in Campania ora c’è la revoca della casa popolare. Sila: “Ma tutelare familiari”

