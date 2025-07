Stankovic verso l’uscita | l’Inter pone una condizione al Brugge! – Sky

L'Inter potrebbe dover rinunciare a un altro talento emergente: Aleksander Stankovic. Il giovane centrocampista, cresciuto nel vivaio nerazzurro, sembra attirare l'attenzione del Club Brugge, che avrebbe posto una condizione all’Inter per il suo eventuale trasferimento. Un'altra possibile partenza in vista per i nerazzurri? Resta da capire se questa opportunità aprirà nuove strade per il futuro di Stankovic o segnerà un addio temporaneo.

L'Inter potrebbe privarsi di un altro giovane in questa sessione di Mercato. Per Aleksander Stankovic suonano le sirene del campionato belga. TALENTO – L'Inter potrebbe perdere il figlio d'arte Aleksander Stankovic in questa sessione di mercato. Il futuro del talento cresciuto nel vivaio dell'Inter, potrebbe essere lontano da Milano, ma non definitivamente. Il centrocampista classe 2005 è finito nel mirino del Club Brugge, club belga noto per il suo lavoro sui giovani e per la valorizzazione dei talenti in ottica futura. Il giovane si è messo in luce nel campionato svizzero, precisamente nel Lucerna collezionando ben 40 presenze, 3 gol e 2 assist.

