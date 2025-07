Musk attacca di nuovo Trump sui file di Epstein | Senza pubblicazione come potete fidarvi?

Elon Musk torna a sollevare il velo sul controverso caso Epstein, mettendo in dubbio la fiducia riposta in Donald Trump. Con un messaggio diretto su X, il miliardario sottolinea l’importanza di trasparenza e di conoscere tutti i fatti per giudicare correttamente. La questione dei file rimane al centro del dibattito, alimentando sospetti e tensioni politiche. E alla domanda sul ruolo dell'America Party nella divulgazione di questi documenti, la risposta di Musk...

Elon Musk torna a puntare il dito contro Donald Trump sul caso Epstein. «Come si può pensare di avere fiducia in Trump se non rende pubblici i file su Epstein?», ha scritto su X il miliardario, che settimane fa aveva accusato il presidente di essere tra i nomi all’interno dei documenti. E alla domanda di un utente che chiedeva se la loro pubblicazione fosse una prioritĂ per il suo nuovo America Party, l’ex consigliere del presidente ha risposto con un’emoji che significa «al cento per cento». Lunedì l’ Fbi ha reso nota la chiusura ufficiale delle indagini sulla morte del finanziere condannato per reati sessuali e trovato morto in carcere nel 2019. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Musk attacca di nuovo Trump sui file di Epstein: «Senza pubblicazione come potete fidarvi?»

In questa notizia si parla di: trump - epstein - musk - file

Trump attacca Musk e minaccia stop ai contratti. Elon: «Donald è nei file di Epstein». E lancia su X un sondaggio per un nuovo partito - L'ex presidente Donald Trump torna a far parlare di sé, attaccando pubblicamente Elon Musk e minacciando di interrompere i contratti con l’imprenditore.

Continua la lite tra Donald Trump e Elon Musk che non si sono piĂą riavvicinati da quando si erano lanciati reciproche accuse con Musk che aveva accusato Trump di essere nei file di Epstein, il miliardario finito in cella e poi morto suicida accusato di abusi ses Vai su Facebook

Fbi: Epstein non è stato assassinato, non ricattava potenti e non c'è una lista clienti; Elon Musk sostiene che Donald Trump sia citato nei file di Epstein; Jeffrey Epstein e la versione sul suicidio, Donald Trump è pronto a pubblicare un video: cosa filtra dall'Fbi.

Musk attacca di nuovo Trump sui file di Epstein: «Senza pubblicazione come potete fidarvi?» - «Come si può pensare di avere fiducia in Trump se non rende pubblici i file su Epstein? Riporta msn.com

Musk contro Trump: â€śÈ nei file di Epstein, pubblicateli” - Elon Musk ha chiesto la pubblicazione dei film segreti relativi al caso Epstein attaccando nuovamente Donald Trump ... Secondo lascimmiapensa.com