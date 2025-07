Jean-Pierre Thorn | il regista francese co-fondatore di ACID è morto a 78 anni

Il mondo del cinema indipendente piange la scomparsa di Jean-Pierre Thorn, co-fondatore di ACID e appassionato sostenitore della libertà espressiva. A 78 anni, il regista francese ha lasciato un’impronta indelebile con la sua visione impegnata e il suo impegno sociale. La sua passione per il cinema come strumento di cambiamento continuerà a ispirare generazioni di filmmaker. La sua perdita rappresenta un grande vuoto nel panorama culturale internazionale.

Il 5 luglio è morto improvvisamente il regista francese Jean-Pierre Thorn, a lungo impegnato come attivista e sostenitore del cinema indipendente. Il regista francese Jean-Pierre Thorn, co-fondatore dell'organizzazione ACID, è morto all'età di 78 anni. Il filmmaker, secondo quanto riportato dalle agenzie, ha perso inaspettatamente la vita il 5 luglio. La carriera del regista Jean-Pierre Thorn, oltre a essere un regista, era un attivista molto apprezzato per il suo impegno nel 'ridare dignità ai lavoratori e agli immigrati' e ha spesso realizzato opere dedicate a tematiche sociali. Il filmmaker aveva ottenuto l'attenzione internazionale nel 1968, con il documentario Dare to struggle, dare to win con cui ha immortalato uno storico sciopero dei lavoratori della Renault-Flins che avevano ottenuto il sostegno degli . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jean-Pierre Thorn: il regista francese, co-fondatore di ACID, è morto a 78 anni

