Uomini e Donne Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si lasciano | cosa è successo

Un amore che sembrava solido come una roccia improvvisamente si sgretola, lasciando fan e spettatori sorpresi. Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, protagonisti storici di Uomini e Donne, hanno deciso di separarsi in un momento di crisi familiare, portando alla luce le difficoltà che spesso minano anche i legami più duraturi. A pesare sulla fragilità della coppia è stato soprattutto il ...

La crisi e il difficile momento familiare. Sembrava essere arrivato il lieto fine dopo anni nel parterre di Uomini e Donne. Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea hanno deciso di separarsi. Un fulmine a ciel sereno visto che sembrava tutto procedere per il meglio tra di loro. A rivelarlo è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha parlato con entrambi i protagonisti del trono over. A pesare sulla fragilità della coppia è stato soprattutto il delicato momento personale vissuto da Barbara, impegnata a prendersi cura della sorella gravemente ferita in un incidente. La reazione dei fan e le parole di Ruggiero.