Emergenza caldo Emilia-Romagna | la Lega chiede contributi per l’acquisto di condizionatori nei nidi

Con l'estate che si fa sentire sempre più intensa, l'emergenza caldo in Emilia-Romagna mette a rischio la salute di bambini e personale scolastico. La Lega interviene proponendo un piano concreto: fondi per installare condizionatori negli asili nido e scuole dell'infanzia, garantendo ambienti sani e sicuri. Una proposta che mira a proteggere le future generazioni e a rafforzare l'impegno regionale. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante iniziativa.

Di fronte all’emergenza caldo, la Lega interviene per la tutela di bambini e personale in Emilia-Romagna. Presentata una risoluzione per chiedere alla Regione di stanziare fondi per installare impianti di climatizzazione in asili nido e scuole dell’infanzia, garantendo ambienti sani. L’emergenza caldo nelle scuole: la proposta della Lega Le temperature elevate registrate nelle aule stanno . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: emergenza - caldo - lega - emilia

E’ già emergenza caldo, prevista pre-allerta in 9 città - L’estate non è ancora ufficialmente iniziata, ma il caldo torrido è già in agguato, con pre-allerta in 9 città italiane.

Visto che li abbiamo scoperti con le mani dentro il portafoglio dei cittadini e contrastati ora sono costretti a fare retromarcia per l'imbarazzo. Ricapitoliamo: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia firmano un emendamento per alzare i pedaggi autostradali al casello Vai su Facebook

Emergenza caldo in Piemonte, Ricca (Lega): 'Anche per ausiliari sosta stop al lavoro con alte temperature'; Non solo la Reggiana, a Toano ci sarà anche il ritiro dell’Asd Alcione, squadra milanese di Lega Pro; Consiglio comunale, gli interventi di inizio seduta di lunedì 30 giugno.

Emergenza caldo. Sos dai cantieri edili: "Sicurezza, una priorità. No al caos normativo" - L’appello di Federica Zini, vice presidente di Ance Emilia Area Centro "Il cambiamento climatico va affrontato con interventi strutturali". Si legge su msn.com

Scuole roventi, la Lega chiede contributi per condizionatori in nidi e scuole dell’infanzia in Emilia-Romagna - Romagna, la Lega ha presentato un’interrogazione alla Regione per chiedere contributi pubblici destinati all’acquisto di apparecchiature di raffrescamento nei nidi e nelle scuole dell’infanz ... Lo riporta orizzontescuola.it