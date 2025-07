Ucraina | Trump rimanda le armi e Kiev E attacca la Russia | Putin dice stronzate L’UE pronta a dare 100 miliardi a Zelensky

In un contesto di tensione crescente tra Ucraina e Russia, le ultime mosse politiche scuotono gli equilibri internazionali. Trump sorprende rivedendo la sua posizione sulle armi a Kiev, mentre Putin accusa l’Occidente di diffamazione. L’Unione Europea si prepara a sostenere con 100 miliardi di euro Zelensky, lasciando Kiev con un sospiro di sollievo. La situazione resta complessa e incerta, segnando un nuovo capitolo nel conflitto europeo.

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarĂ in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherĂ in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Telefonata di un’ora nel pomeriggio di giovedì 3 luglio fra Vladimir Putin e Donald Trump. E venerdì 4 sarebbe atteso un colloquio telefonico anche con Zelensky. Nella telefonata il leader del Cremlino ha sottolineato che gli obiettivi della Russia non cambian Vai su Facebook

