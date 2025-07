Wimbledon Djokovic ci crede | Posso battere Sinner e Alcaraz

Wimbledon 2025 si avvicina e Novak Djokovic, a 38 anni, dimostra di avere ancora il fuoco sacro. Con una determinazione ferrea, crede di poter battere Sinner e Alcaraz, sfidando il tempo e i record. La sua voglia di vittoria è più forte che mai, e questa convinzione lo spinge a sognare ancora in grande. Per Djokovic, la gloria non è un ricordo, ma un obiettivo da conquistare ancora una volta.

Londra, 8 luglio 2025 – A fianco alla parola determinazione andrebbe scritto a caratteri cubitali " Novak Djokovic ". Il serbo, che ha spento trentotto candeline lo scorso 22 maggio, non ha alcuna voglia di arrendersi e di lasciare il trionfo agli altri. Nonostante i 24 titoli del Grande Slam, nonostante le numerose vittorie e tutti i trofei conquistati, nonostante tutti i riconoscimenti: lui è ancora lì e la fame di successi non è ancora svanita. Ne sono una dimostrazione le dichiarazioni di pochi giorni fa, dove diceva che non avrebbe nemmeno partecipato al torneo se non pensasse di poter sollevare al cielo il trofeo.

