Osimhen Galatasaray i turchi alzano l’offerta! Con questa clamorosa cifra vogliono convincere il Napoli | ore caldissime per il futuro dell’attaccante

Il futuro di Victor Osimhen prende una piega incandescente: il Galatasaray ha aumentato ancora di più la propria offerta, arrivando a 75 milioni di euro garantiti, nel tentativo di convincere il Napoli a cedere il suo attaccante. La trattativa si infiamma, mentre le ore più calde si susseguono in un mercato ricco di colpi di scena e obiettivi clamorosi, mantenendo tutte le piste aperte fino all'ultimo minuto.

Osimhen Galatasaray, i turchi alzano l'offerta per convincere il Napoli a cedere il giocatore accostato anche alla Juve: i dettagli. Il mercato di Victor Osimhen continua a tenere banco, con il Galatasaray che ha recentemente alzato la propria offerta per il centravanti nigeriano. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, l'ultima proposta ufficiale del club turco ammonta a 75 milioni di euro garantiti, ma con una novità significativa: il pagamento avverrebbe in cinque rate. Si tratta di una mossa che potrebbe rendere l'affare più allettante per il Napoli, anche se non si tratterebbe di una vera e propria attivazione della clausola rescissoria, fissata a 75 milioni di euro.

