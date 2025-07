Parigi sul cornicione al sesto piano salva cinque persone da un incendio | VIDEO

Un gesto di incredibile coraggio a Parigi: Fousseynou Cissé, sospeso sul cornicione del sesto piano, ha salvato cinque vite, tra cui due bambini e un neonato, dall’incendio della loro casa. La sua determinazione e altruismo sono stati riconosciuti con una medaglia dal capo della polizia Laurent Nunez. Un atto che dimostra come il vero eroismo possa emergere nei momenti più drammatici, lasciando un’impronta indelebile di umanità e speranza.

Ha salvato cinque persone tra cui due bambini e un neonato dall’incendio della loro casa all’ultimo piano a Parigi, tenendosi in drammatico equilibrio sul cornicione del palazzo. L’uomo, Fousseynou Cissé sarà premiato con una medaglia, ha detto il capo della polizia della capitale francese Laurent Nunez "in riconoscimento del suo coraggio e della sua dedizione". I cinque sono stati messi in sicurezza nell’abitazione dell’uomo, che non ha esitato a intervenire nonostante il pericolo. “Non ci ho pensato due volte, le loro vite erano in pericolo”, ha dichiarato. Cissé abita nello stesso palazzo e si era già messo in salvo dall’incendio, quando ha saputo che le due donne e i loro bambini erano rimaste intrappolate dentro una casa al sesto piano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it