dramma crime di netflix sulla storia di lizzie borden nella nuova stagione

Preparati a immergerti nel lato oscuro della storia con la nuova stagione di “Monster” su Netflix, dedicata alla famigerata Lizzie Borden. Creato da Ryan Murphy e Ian Brennan, questa serie antologica ha già catturato l’attenzione esplorando i casi più inquietanti dei serial killer. Ora, il focus si sposta sulla misteriosa vicenda di Lizzie Borden, promettendo un racconto avvincente e ricco di suspense. Restate sintonizzati per scoprire se questa volta il mistero sarà svelato.

la quarta stagione di "monster": focus su lizzie borden. La serie antologica creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, che ha riscosso grande attenzione per le sue narrazioni sui serial killer più noti, sembra essere pronta a esplorare un nuovo capitolo. Dopo aver trattato figure come Jeffrey Dahmer e i fratelli Menendez, si ipotizza che la prossima stagione si concentrerà sulla storia di Lizzie Borden. Sebbene ancora non ci siano conferme ufficiali né una data di uscita, le indiscrezioni indicano che le riprese potrebbero iniziare in autunno. le caratteristiche della nuova stagione di "monster". un'ambientazione storica più distante.