PSP PSVITA POPstation-FEtcher 1.20 | Fix per SND0 su PSP e miglioramenti per il logo

POP-FE, il tool definitivo per convertire giochi PSX sulla tua PSP, si aggiorna alla versione 1.20, portando miglioramenti essenziali e nuove funzionalità. La più attesa? il fix per la generazione di SND0, che assicura riproduzioni audio impeccabili e senza intoppi. Con questa release, l’esperienza di gioco su PSP diventa ancora più fluida e coinvolgente, garantendo audio cristallino e un logo rinnovato per un look sempre più accattivante.

POP-FE, il tool tuttofare per la conversione dei giochi PSX, si aggiorna alla versione 1.20 con importanti correzioni e nuove funzionalità per gli utenti PSP. Novità principali. Fix per la generazione di SND0 su PSP. Il problema riguardante la riproduzione di SND0.AT3 (l’audio che viene riprodotto quando si seleziona il gioco nella XMB) è stato finalmente risolto! Ora i brani vengono riprodotti alla velocità e tonalità corrette, garantendo un’esperienza audio ottimale. Nuove opzioni per il posizionamento del logo (PIC0). Gli utenti PSP possono ora personalizzare meglio l’aspetto dei loro giochi: Opzione per usare ICON0 come sfondo di PIC1. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Rilasciato POP-FE (POPstation-FEtcher) v1.15.