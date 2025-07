Varela scatta Arena spinge e io… l’ho già detto | quest’anno si sale!

Il centro sportivo di Rigutino si anima con energia e passione, pronti a vivere una stagione emozionante. Varela, l'ex Torres dal passo deciso, e Arena, il guerriero dal fisico potente, sono i protagonisti di questa nuova avventura. La loro presenza infonde entusiasmo tra tifosi e squadra, spingendo tutti a credere che quest’anno si sale davvero. E se il campo parla chiaro, ci aspetta un finale da scoprire...

Secondo giorno al centro sportivo di Rigutino, e l’aria è già frizzante. Non solo per il meteo (che qui non sbaglia un colpo), ma per quello che si vede in campo e fuori. Sono arrivati due nuovi: Varela, portoghese ex Torres, uno che a guardarlo sembra ancora ai blocchi di partenza. poi lo vedi scattare e capisci che è una molla! Un busto da mezzofondista e gambe da velocista, tutto un equilibrio precario che funziona. Con lui c’è Arena, fisico da gladiatore, che gira il campo come un robot in fase di aggiornamento. Si sta adattando, ma uno con quel motore lo metti ovunque e ti fa la differenza. 🔗 Leggi su Lortica.it