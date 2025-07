Paredes il ritorno è realtà | accordo raggiunto tra Roma e Boca Juniors

Leandro Paredes torna a casa: dopo intense trattative, il centrocampista argentino si prepara a vestire nuovamente la maglia del Boca Juniors. La conferma arriva dal noto giornalista Fabrizio Romano con il classico “Here we go!”, segnando un importante traguardo nel mercato calcistico. L’accordo con la Roma è stato raggiunto nelle ultime ore, con le parti che hanno definito gli ultimi dettagli, regalando entusiasmo ai tifosi del club albiceleste.

Leandro Paredes torna a casa. Dopo settimane di trattative e contatti intensi, il centrocampista argentino è pronto a salutare di nuovo l’Europa per vestire, ancora una volta, la maglia del Boca Juniors. A confermare lo sblocco dell’affare è il giornalista di mercato Fabrizio Romano, che ha ufficializzato l’operazione con il classico “Here we go!” pubblicato sui suoi canali. L’accordo con la Roma è stato trovato nelle ultime ore, con le parti che hanno limato gli ultimi dettagli su formula e cifre. Il trasferimento avverrĂ per un costo fisso leggermente inferiore ai 3,5 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola risolutiva, ma con una struttura che – tra bonus e add-on – permetterĂ di raggiungere la stessa soglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it