Valentin Carboni Inter affare col Genoa ad un passo! Moretto svela | Questa la formula la verità sull’opzione per il riscatto e tutti i bonus!

Valentin Carboni, giovane talento argentino classe 2003, sembra pronto a fare il grande salto in Serie A. L'Inter sta finalizzando un affare con il Genoa, con una formula di prestito secco e tanti bonus inclusi. Matteo Moretto svela i dettagli di questa trattativa, che potrebbe rappresentare un’importante opportunità per il futuro del centrocampista. La vera domanda ora è: cosa riserva questa operazione per tutte le parti coinvolte?

Valentin Carboni Inter, affare col Genoa ad un passo! Moretto svela: «Questa la formula, e i bonus». Tutti i dettagli. Valentin Carboni, giovane talento argentino classe 2003 del calciomercato Inter, sta per intraprendere una nuova esperienza in Serie A. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto, il centrocampista offensivo è pronto a trasferirsi al Genoa, con cui è in fase avanzata la trattativa per un prestito secco. L’accordo tra i club: prestito secco con bonus. La formula scelta dai due club prevede un prestito senza obbligo di riscatto, con l’Inter che consentirĂ al Genoa di tesserare il giocatore per una stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Valentin Carboni Inter, affare col Genoa ad un passo! Moretto svela: «Questa la formula, la veritĂ sull’opzione per il riscatto e tutti i bonus!»

