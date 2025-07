Giani | Sondaggi su gradimento nei miei confronti? Soddisfazione mostrano che abbiamo lavorato bene

A poco più di 90 giorni dalle elezioni, i sondaggi collocano Eugenio Giani al quarto posto nel gradimento dei governatori italiani, un chiaro segnale del buon lavoro svolto. Questa posizione riflette il sostegno e la fiducia crescente nella sua leadership, confermando che gli sforzi portano risultati concreti. La soddisfazione è tanta, ma l’impegno continua: l’obiettivo è crescere ancora e rappresentare al meglio la Toscana e i suoi cittadini.

