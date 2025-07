Pagano al Bari è ufficiale | prestito con diritto di riscatto dalla Roma

Riccardo Pagano lascia la Roma per intraprendere una nuova avventura al Bari, con un prestito con diritto di riscatto. Cresciuto nelle giovanili romaniste, il giovane centrocampista classe 2004 si prepara a mettere in mostra tutte le sue potenzialità nella prossima stagione. Un’opportunità importante per lui di crescere ulteriormente e confermare il suo talento nel campionato di Serie B. La sua avventura biancorossa sta per cominciare, e tutti attendono di vederlo all’opera.

Riccardo Pagano lascia la Roma e riparte dal Bari. L’annuncio è arrivato tramite un post ufficiale pubblicato dal club giallorosso su X: “Pagano ceduto in prestito con diritto di riscatto al Bari. In bocca al lupo, Riccardo!” Il centrocampista classe 2004, cresciuto nel vivaio romanista e protagonista nelle giovanili, vestirĂ la maglia biancorossa nella prossima stagione. Dopo l’esperienza in Serie B con il Catanzaro, dove ha collezionato 20 presenze e 2 assist, Pagano cerca ora spazio e continuitĂ al San Nicola. Con la Roma ha giĂ esordito in Serie A e in Europa League, mentre con le Nazionali giovanili ha indossato la maglia azzurra fino all’ Under 20. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pagano al Bari, è ufficiale: prestito con diritto di riscatto dalla Roma

