Chanel J12 Bleu | la nuova era del blu nell’orologeria di lusso

Lasciatevi conquistare dalla nuova collezione Chanel J12 Bleu, dove l’eleganza senza tempo incontra l’innovazione audace. Questa innovativa interpretazione del classico orologio di lusso segna una rivoluzione cromatica, portando il blu in una dimensione mai vista prima. Con il suo design raffinato e la tonalità unica, il J12 Bleu promette di diventare un simbolo di stile e raffinatezza. La sua esclusiva presenza sul mercato è destinata a scrivere un nuovo capitolo nell’orologeria di lusso.

Con la nuova collezione J12 Bleu, Chanel riscrive la storia del design orologiero. Presentata in occasione di Watches and Wonders 2025 a Ginevra, la maison francese introduce una tonalità inedita di ceramica opaca color blu profondo, definita da Arnaud Chastaingt, direttore dello studio creativo dell’orologeria Chanel, come un colore “quasi blu, quasi nero” – un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com