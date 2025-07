Conte la spara grossa | Sono ossessionati da me il post che lo fa infuriare

Giuseppe Conte non le manda di certo a dire e la sua reazione al post di Fratelli d'Italia è esplosiva. Durante la puntata di In Onda, il leader 5 Stelle si infuria sulla presunta "spara grossa" di FdI, esasperato dall'accusatore. Un scontro acceso che rivela quanto ancora siano accese le tensioni politiche tra i protagonisti della scena italiana. Ecco cosa è successo davvero.

Giuseppe Conte è l'ospite principale della puntata di martedì 8 luglio di In Onda, su La7. Ospite di Marianna Aprile e Luca Telese, al leader del Movimento 5 stelle viene mostrato un post dell'account X di Fratelli d'Italia in cui viene ricordato che Giorgia Meloni lo ha superato come longevità al governo. Apriti cielo, Conte va su tutte le furie. "Il post di Fdi su Meloni che mi ha superato come giorni al governo? Solo dei personaggi in cerca d'autore possono costruire la politica in questo modo. Sono ossessionati dalla mia presenza", arriva a dire il leader grillino. "Agli italiani che interessa, che superi me o quello che fai per i cittadini?".

