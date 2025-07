Kean Inter anche il Galatasaray pensa all’attaccante della Fiorentina | virata dopo le difficoltà ad arrivare a Osimhen?

Il calciomercato infiamma le trattative: dopo le difficoltà nel puntare su Osimhen, il Galatasaray mette gli occhi su Moise Kean della Fiorentina. Un’indiscrezione che apre nuovi scenari per l’attacco turco, dimostrando come i club europei siano sempre pronti a cambiare strategia per rinforzare le proprie fila. Ma quali sono le reali possibilità di un trasferimento? Restate con noi per scoprirlo.

Il punto. Il Galatasaray è sempre alla ricerca di nuovi rinforzi per il suo attacco e, dopo aver mostrato interesse per Victor Osimhen, si sta concentrando su altri obiettivi importanti. Secondo quanto riportato da TMW, uno di questi è Moise Kean, centravanti della Fiorentina accostato nelle ultime settimane anche al mercato Inter. Il club turco sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 52 milioni di euro, che scadrà il 15 luglio. Kean, classe 2000, ha avuto una buona stagione con i viola, concludendo l’annata con 10 gol in 37 partite, di cui 8 in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kean Inter, anche il Galatasaray pensa all’attaccante della Fiorentina: virata dopo le difficoltà ad arrivare a Osimhen?

In questa notizia si parla di: galatasaray - osimhen - inter - pensa

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

«Osimhen è il nostro obiettivo principale». Le parole di Fabrizio Romano riassumono perfettamente la situazione attuale tra Inter, Galatasaray e Hakan Calhanoglu. La società turca sembra avere le idee chiare: prima di muoversi su altri fronti, tutta l’attenzione Vai su Facebook

Galatasaray-Inter, primi contatti per Calhanoglu. C'è l'apertura alla trattativa, ma tutto dipende da Osimhen; Calhanoglu ESCLUSIVA, Sancar: “È lui a cercare il Galatasaray, non il contrario. Nessun interesse”; Calciomercato Live: Cuesta al Parma, le mani del Barça su Nico, il Galatasaray insiste per Calhanoglu.

Marino clamoroso: "Osimhen? Dubbio sul Galatasaray, potrebbero esserci due club dietro" - 'La clausola secondo me è giusta per il valore internazionale dell'attaccante nigeriano', ha spiegato l'ex direttore generale del Napoli. Da msn.com

Osimhen, il Galatasaray ci pensa ancora: il nigeriano resta un nome caldo - Osimhen, il Galatasaray ci pensa ancora: il nigeriano resta un nome caldo Il futuro di Victor Osimhen continua a essere avvolto dall’incertezza. Lo riporta forzazzurri.net