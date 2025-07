Ucraina Roma capitale della ricostruzione | Meloni accoglie Zelensky e von der Leyen alla conferenza internazionale

Roma si trasforma nella capitale della ricostruzione ucraina, accogliendo leader mondiali, aziende e partecipanti da ogni parte del globo. Alla Nuvola dell’EUR, in un’atmosfera carica di speranza e determinazione, si svolge la Conferenza internazionale dedicata alla rinascita dell’Ucraina. Un evento che, nonostante le sfide, testimonia l’impegno globale a sostenere la pace e la ricostruzione. E, anche se il rumore della guerra persiste, la speranza di un futuro migliore non si spegne mai.

Quindici capi di Stato e di governo. Duemila aziende registrate. Quattromila partecipanti. Roma diventa, per due giorni, la capitale della ricostruzione dell'Ucraina: giovedì e venerdì, alla Nuvola dell'Eur, si terrĂ la Conferenza internazionale sul tema. Un evento che – per ammissione del ministro degli Esteri Antonio Tajani – si sperava potesse avvenire in un contesto diverso. Un cessate il fuoco, magari. Ma il rumore della guerra non si è ancora spento, e il fronte resta aperto. L'Italia al centro del rilancio europeo. A inaugurare i lavori sarĂ la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affiancata da Ursula von der Leyen, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, dal premier polacco Donald Tusk e ovviamente dal leader ucraino Volodymyr Zelensky.