Roma su più fronti | El Aynaoui attratto dai giallorossi Ferguson dal Brighton si può fare

Si muove il mercato in entrata della Roma. Dopo settimane di monitoraggio e contatti esplorativi, il direttore sportivo Frederic Massara ha impresso una prima accelerazione sul fronte trattative, nel tentativo di offrire a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi per la nuova stagione. El Aynaoui, obiettivo prioritario per la mediana. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, tra i nomi più caldi per la mediana c'è quello di Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino classe 2001 in forza al Lens. La Roma avrebbe già presentato una prima offerta ufficiale, che però è stata rispedita al mittente dal club francese.