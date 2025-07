Makelele mette il dito nella piaga: il suo pensiero sulla competitività del PSG e la loro reale possibilità di conquistare la Champions League. Con un'analisi lucida e senza mezzi termini, l’ex centrocampista svela le sue considerazioni sulla semifinale tra il Paris Saint-Germain e il Real Madrid, anticipando una sfida emozionante che potrebbe ridefinire il destino di entrambe le squadre in questa competizione. In questo scenario, le aspettative sono alte e il futuro si gioca sul filo del rasoio.

Makelele mette il dito nella piaga: «Il PSG ha meritato la Champions League, l'avrebbe vinta anche se.». Le parole dell'ex centrocampista. In vista della tanto attesa semifinale del Mondiale per Club tra Paris Saint-Germain e Real Madrid, l'ex centrocampista Claude Makelele, che ha vestito le maglie di entrambe le squadre, ha espresso il suo parere sulla sfida in programma domani ad East Rutherford. Makelele, vincitore della Champions League con il Real Madrid e ora osservatore del calcio internazionale, ha analizzato la stagione del PSG, sottolineando l'importanza del Triplete conquistato dalla squadra allenata da Luis Enrique.