Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese ad ogni match. Il Chelsea rompe gli equilibri contro il Fluminense con un gol di Joao Pedro, mentre la Juventus si prepara a sfidare le stelle del calcio mondiale nel girone G. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti in tempo reale, perché questo torneo promette colpi di scena fino all’ultimo minuto. Scopriamo insieme come si sta delineando il percorso delle squadre in questa competizione internazionale di altissimo livello.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club: il programma delle semifinali. Martedì 8 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Chelsea LIVE 0-1 (18? Joao Pedro) Risultati Mondiale per Club 2025: il programma dei quarti di finale. Venerdì 4 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Al Hilal 2-1 (40? Martinelli, 51? Marcos Leonardo, 70? Hercules) Sabato 5 luglio, ore 03. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: il Chelsea sblocca il match contro il Fluminense con Joao Pedro

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

