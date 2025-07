Le piace Trump? la risposta di Orietta Berti scatena Mauro Corona

Nel vibrante dibattito di "È sempre Cartabianca", Orietta Berti si distingue per la sua sincerità, rispondendo alle domande sulla politica e l’attualità con spontaneità. Quando Mauro Corona solleva la questione delle parole di Trump contro Putin, la sua reazione spontanea scatena una discussione accesissima. In un mondo complesso come il nostro, le opinioni di artisti e opinionisti ci invitano a riflettere su temi cruciali con un sorriso e un pizzico di ironia.

Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca c'è Orietta Berti. La cantante di taniti successi da Finché la barca va in poi risponde alle domande della conduttrice e di Mauro Corona, ospite fisso della prima parte del programma in onda martedì 8 luglio su Rete4, su tutti i temi di attualità. SI parla della delicata situazione geopolitica, con le parole di Donald Trump che ha attaccato Vladimir Putin: "Dice un sacco di str. e uccide troppa gente". "Cosa ne pensa di Trump?", è la domanda di Berlinguer. "Mi sono piaciute queste frasi qua", dice Berti. Che poi argomenta: "Però anche lui è da prendere con le pinze, perché un giorno dice una cosa" e quello dopo ne dice un'altra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Le piace Trump?", la risposta di Orietta Berti scatena Mauro Corona

