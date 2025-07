CdS – Ufficiale il Torino annuncia Ismajli | i dettagli della trattativa

Il Torino si prepara a rafforzare la propria difesa con un colpo di mercato che ha fatto discutere gli appassionati: Ardian Ismajli, proveniente dall'Empoli e arrivato a parametro zero, si è ufficialmente unito ai granata con un contratto biennale. Un'operazione che dimostra come il club torinese stia puntando su giovani talenti e su una strategia di mercato oculata. Scopriamo tutti i dettagli di questa trattativa entusiasmante.

Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Tino Anjorin, il Torino pesca ancora dall' Empoli della scorsa stagione e annuncia la firma di Ardian Ismajli. Il difensore albanese arriva a parametro zero e ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo. Arrivato in Italia nel 2020 con lo Spezia, dopo la prima stagione con i liguri si trasferisce all'Empoli dove rimane per quattro anni conquistando tre salvezze consecutive nella massima serie fino alla retrocessione dello scorso anno.