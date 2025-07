Chi ha ucciso Stefano Margarita? Cosa sappiamo dell’omicidio di San Marco Evangelista

Un omicidio che scuote la tranquilla San Marco Evangelista: Stefano Margarita, giovane di 25 anni di Secondigliano, ha perso la vita in un inquietante regolamento di conti legato a traffici illeciti. La sua morte, avvenuta martedì 8 luglio, solleva domande ancora senza risposta. Chi ha portato a termine questo efferato gesto? La verità si cela tra le ombre di un mondo oscuro, e le indagini continuano a fare luce sull'accaduto.

Omicidio a San Marco Evangelista: la vittima è Stefano Margarita. Un probabile regolamento di conti legato alla spartizione di proventi illeciti ha portato alla tragica morte di Stefano Margarita, 25enne residente a Secondigliano, quartiere napoletano noto per le tensioni legate al crimine organizzato. La vittima è stata accoltellata martedì 8 luglio nel tranquillo comune d i San Marco Evangelista, alle porte di Caserta. Con lui è rimasto ferito anche un amico di 24 anni, attualmente ricoverato ma fuori pericolo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Caserta e dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, coordinata dal pm Gerardina Cozzolino, Margarita e il suo amico si sarebbero recati nella cittadina casertana per un confronto con un 31enne, fermato insieme al padre di 57 anni con l'accusa di concorso in omicidio.

Rissa nel Casertano, Stefano Margarita accoltellato e ucciso a 26 anni. Grave un altro giovane. Fermati due uomini: sono padre e figlio - Una violenta rissa nel Casertano si è trasformata in tragedia: Stefano Margarita, appena 26 anni, ha perso la vita e un altro giovane è rimasto gravemente ferito.

