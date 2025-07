Valerio Vestoso al BCT Festival | Una Pezza di Lundini? Fermarsi prima che le idee diventino vecchie Stefano De Martino è bravo ha stessa intelligenza di Arbore – Intervista video

Valerio Vestoso, talentuoso autore e regista sannita, ha portato la sua energia al BCT Festival di Benevento, definendolo un evento elegante e di grande impatto. La sua presenza ha sottolineato l'importanza di fermarsi prima che le idee diventino vecchie, valorizzando il legame profondo con la terra natale. Un momento di riflessione e ispirazione che invita a non perdere mai il senso di appartenenza e creativitĂ .

Valerio Vestoso, autore, sceneggiatore e regista sannita, è stato ospite al BCT Festival di Benevento, che lui stesso descrive come “Un festival davvero molto bello, ha una marcia in piĂą, è molto elegante nella forma ed è molto seguito mi sembra di capire, quindi sono molto contento di esserci. Fa un bell’effetto tornare nella mia terra con un po’ di cose fatte, tutte però debitrici del legame con questa cittĂ perchĂ© è quello che ti forma, ti aggiunge qualcosa in piĂą alla creativitĂ . La provincia ha formato il mio lavoro e probabilmente non avrei fatto questo lavoro senza essere nato in provincia perchĂ© ti dĂ la possibilitĂ di guardare tutto da punti di vista diversi, e ancora oggi lo fa”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it