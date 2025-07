Tv | Stefano Sollima racconta il Mostro di Firenze su Netflix video

Preparati a rivivere una delle storie più inquietanti della cronaca italiana con Stefano Sollima alla guida di “Il Mostro di Firenze”. Questa serie avvincente, creata da Leonardo Fasoli e diretto dal talentuoso Sollima, arriverà su Netflix il 22 ottobre 2025, in occasione del decimo anniversario del servizio in Italia. Un’anteprima imperdibile che trasformerà il modo di vivere il mistero. Non perdertela!

La serie, creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, arriverà solo su Netflix dal 22 ottobre 2025, in concomitanza con il 10° anniversario dell’arrivo del servizio in Italia. Le riprese sono state realizzate nel 2023 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tv: Stefano Sollima racconta il Mostro di Firenze su Netflix (video)

In questa notizia si parla di: stefano - sollima - firenze - netflix

Come finisce Senza rimorso: trama e spiegazione finale del film 2021 di Stefano Sollima - "Senza rimorso" è un film del 2021 diretto da Stefano Sollima, ispirato al romanzo di Tom Clancy. Protagonista è John Kelly, un Navy SEAL interpretato da Michael B.

Netflix annuncia la data di uscita de Il Mostro, la serie tv in 4 episodi diretta da Stefano Sollima che racconta Il Mostro di Firenze Vai su Facebook

Primo trailer di Il Mostro, la nuova serie tv in 4 episodi sul Mostro di Firenze diretta da Stefano Sollima. Su Netflix a partire dal 22 ottobre. Vai su X

Ora è ufficiale, la serie di Stefano Sollima sul Mostro di Firenze arriverà a ottobre; Il Mostro di Firenze torna a terrorizzare l'Italia su Netflix: cosa aspettarsi dalla serie di Stefano Sollima; Il Mostro: Netflix svela l’uscita della serie di Stefano Sollima nel nuovo inquietante teaser.

Arriva su Netflix Il Mostro, la nuova serie TV di Stefano Sollima che torna a raccontare la terribile vicenda del Mostro di Firenze in 4 episodi - Il Mostro è la nuova serie TV di Stefano Sollima che torna a raccontare la terribile vicenda del Mostro di Firenze in 4 episodi disponibili su Netflix ... Secondo libero.it

Il Mostro di Firenze, la serie di Stefano Sollima per Netflix arriverà ad ottobre - partner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. Da wired.it