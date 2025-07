In Lombardia 40mila fulmini in 3 giorni | ora qualche giorno di sole

In Lombardia, tre giorni di fulmini spettacolari e un’ondata di eventi naturali senza precedenti hanno lasciato il segno. Ma ora, una speranza di sole si intravede all’orizzonte, pronta a portare fiato e calma dopo il caos. Tuttavia, le previsioni avvisano: nelle prossime ore tornano le perturbazioni, soprattutto in Bergamasca. Rimanete aggiornati per affrontare al meglio questa variabile stagione.

LE PREVISIONI. Arpa Lombardia ha monitorato gli eventi eccezionali verificatosi nelle ultime 72 ore. In vista qualche giorno di alta pressione e poi nel weekend altre perturbazioni in vista, anche in Bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - In Lombardia 40mila fulmini in 3 giorni: ora qualche giorno di sole

In questa notizia si parla di: lombardia - qualche - giorno - 40mila

Arpa Lombardia ha monitorato gli eventi eccezionali verificatosi nelle ultime 72 ore. In vista qualche giorno di alta pressione e poi nel weekend altre perturbazioni in vista, anche in Bergamasca. Vai su X

Da sabato 5 a lunedì 7 luglio rilevati circa 40mila fulmini Vai su Facebook

In Lombardia 40mila fulmini in 3 giorni: ora qualche giorno di sole; Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Dopo il caldo la neve, bianche le montagne lombarde; Maltempo a Milano, in un giorno caduta la pioggia di mezzo mese. Sulla Lombardia solo domenica 20mila fulmini.

In Lombardia 40mila fulmini in 3 giorni: ora qualche giorno di sole - In vista qualche giorno di alta pressione e poi nel weekend altre perturbazioni in vista, anche in ... Riporta ecodibergamo.it

Arpa: in Lombardia 40mila fulmini in tre giorni, in Brianza accumulati oltre 100 mm di pioggia - La coda della perturbazione che ha lasciato alberi caduti e allagamenti in mezza Brianza, ha anche numeri significativi: 40mila fulmini caduti in Lombardia. Scrive msn.com