Richard Rios Inter la verità sull’interesse dei nerazzurri e su quello della Roma | l’unica offerta arrivata al Palmeiras è quella…

Richard Rios, talento colombiano nel mirino di grandi club italiani, continua a essere al centro di accese trattative di mercato. Mentre l’Inter e la Roma si contendono il suo cartellino, l’unica offerta concreta è arrivata dal Palmeiras, il suo attuale club. La situazione si fa sempre più intricata: chi avrà la meglio in questa battaglia di calciomercato? Scopriamo i dettagli su questa interessante vicenda che potrebbe cambiare le sorti del centrocampista.

Richard Rios Inter, la verità sull’interesse dei nerazzurri e su quello della Roma: ecco l’unica offerta arrivata per il centrocampista colombiano. Aggiornamenti significativi sul futuro di Richard Rios arrivano dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia. Il centrocampista del Palmeiras, obiettivo del mercato Inter per rafforzare la mediana, continua a suscitare l’interesse di diversi club. Secondo le ultime informazioni, la squadra nerazzurra ha considerato Rios come una delle possibili soluzioni in caso di addio di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco molto vicino al Galatasaray. Un’offerta concreta e nuove opportunità Longari ha riportato che l’unica offerta concreta ricevuta dal Palmeiras per Rios è stata quella del Porto, con una proposta di circa 17 milioni di euro arrivata circa due settimane fa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Richard Rios Inter, la verità sull’interesse dei nerazzurri e su quello della Roma: l’unica offerta arrivata al Palmeiras è quella…

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - La Roma si proietta verso un futuro ricco di talento e personalità, puntando il dito su Richard Rios, il giovane centrocampista colombiano del Palmeiras.

LA ROMA NON MOLLA RIOS Non cambiano i sogni della #Roma: anche in questi giorni di contatti e candidature di altri giocatori, i giallorossi hanno ribadito che il profilo che piace di più è quello di Richard #Rios. Il prezzo e la concorrenza restano però o Vai su Facebook

