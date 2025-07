Fantasy show di Netflix conquista il mondo nonostante le polemiche

Il fantasy show di Netflix, “The Sandman”, sta conquistando il mondo, superando polemiche e controversie per diventare un fenomeno globale. La sua capacità di affascinare milioni di spettatori dimostra come il potere della narrazione possa prevalere anche nelle sfide più complesse. Nonostante le tensioni legate alla figura di Neil Gaiman, la serie si conferma come uno dei titoli più visti, continuando a incantare il pubblico internazionale e a ridefinire i confini del genere fantasy.

successo globale di “the sandman” su netflix nonostante le polemiche. Il fenomeno di “The Sandman” su Netflix continua a catturare l’attenzione del pubblico internazionale, dimostrando una forte presenza nelle classifiche di streaming mondiali. Nonostante le controversie legate alla figura dell’autore e produttore esecutivo Neil Gaiman, la serie si conferma come uno dei titoli più visti in lingua inglese nel periodo tra fine giugno e inizio luglio. prestazioni della seconda stagione e posizionamento nella classifica globale. Secondo i dati più recenti, “The Sandman” stagione 2 si colloca al secondo posto tra gli show più seguiti a livello mondiale sulla piattaforma Netflix, superata solamente da “The Waterfront”, che domina da settimane le classifiche globali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Fantasy show di Netflix conquista il mondo nonostante le polemiche

