Netanyahu infrange le speranze sulla tregua a Gaza | Il lavoro deve essere finito Hamas va distrutto

Netanyahu infrange le speranze sulla tregua a Gaza, riaffermando che il lavoro deve essere concluso e Hamas distrutto. Una dichiarazione decisa e senza mezzi termini, seguita da un ringraziamento all’amministrazione americana, che rafforza la collaborazione tra i due paesi. Mentre Gerusalemme lavora per una tregua, il premier israeliano sottolinea che l’obiettivo rimane la sconfitta definitiva di Hamas, rendendo il cammino verso la pace ancora più incerto.

Una dichiarazione di intenti piuttosto cristallina, che è stata seguita poi da un ringraziamento speciale all'interesse Usa alla questione. "Non c'è mai stato un coordinamento e una cooperazione come ora con l'amministrazione americana", ha sostenuto Netanyahu, chiarendo che Gerusalemme è al momento attivamente impegnata per raggiungere una tregua, mentre Hamas continua a tirarsi indietro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Netanyahu infrange le speranze sulla tregua a Gaza: “Il lavoro deve essere finito, Hamas va distrutto”

Gaza, Hamas e la tregua: tra speranze e paradossi diplomatici.

Gaza, Netanyahu: «Tregua rinviata finché non avremo la lista degli ostaggi liberati» - L'Unione Sarda.it - La tensione resta alta fino all’ultimo, poi finalmente «sulla Striscia è calata la quiete». Lo riporta unionesarda.it

Netanyahu: tregua a Gaza non inizia senza lista ostaggi - Il premier israeliano Netanyahu ha detto che la tregua non inizierà se Israele non riceverà la lista degli ostaggi prevista dagli accordi. Da ansa.it