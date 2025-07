Weah Marsiglia l’esterno della Juve vuole il club francese! Si accende l’affare tra i due club | tutti gli ultimi aggiornamenti

Il mercato estivo si infiamma: Timothy Weah, esterno della Juventus, è nel mirino dell'Olympique Marsiglia. Mentre i rumors si intensificano, la possibile cessione apre nuovi scenari per i bianconeri, pronti a valutare offerte e strategie di rafforzamento. La trattativa tra i due club si fa sempre più concreta, alimentando l’attesa tra tifosi e addetti ai lavori. Restate con noi per tutti gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda calda e intricata.

Weah Marsiglia, l'esterno della Juve vuole il club francese: i dettagli sull'affare e la possibile cessione dei bianconeri. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, l' Olympique Marsiglia ha inserito Timothy Weah nella sua lista di obiettivi per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Il calciomercato Juventus sarebbe disposta a cedere l'attaccante statunitense, dopo che una trattativa con il Nottingham Forest è sfumata a causa del mancato accordo sulle condizioni personali del giocatore. Il prezzo richiesto dalla Juventus per Weah è di 15 milioni di euro, cifra già concordata con il Nottingham Forest prima del fallimento dell'accordo.

Marsiglia, De Zerbi: “Non voglio andare via e non ho contatti con altri club” - Durante la conferenza stampa, Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, ha dichiarato di non voler andarsene e di non avere contatti con altri club.

