Cantieri e traffico ira del sindaco di Bagno a Ripoli | Per entrare a Firenze ci vogliono 50 minuti

Il sindaco di Bagno a Ripoli non le manda a dire: i cantieri e il traffico stanno trasformando il viaggio verso Firenze in una vera sfida quotidiana. Con tempi di attesa che superano i 50 minuti, la frustrazione cresce tra residenti e pendolari. È arrivato il momento di ascoltare le loro voci e trovare soluzioni concrete per restituire vivibilità e mobilità alla nostra regione. La questione è ormai troppo urgente per essere ignorata.

Firenze, 8 luglio 2025 – “Facciamo fatica dal nostro territorio ad entrare a Firenze. La situazione è critica oltre ogni ragionevole comprensione”. Il sindaco di Bagno a Ripoli, ai microfoni di Lady Radio, dà voce a quella di tanti cittadini non solo del suo Comune, ma coloro che dai territori a sud della città entrano nel capoluogo con enormi difficoltà e attese. La situazione, denuncia Pignotti, è davvero complessa, ai limiti dell’insostenibilità . "Capiamo i lavori e i cantieri necessari – dice -: faccio il sindaco e so che vanno fatti: sono necessari per migliorare la città di Firenze”. Però, puntualizza, “la situazione per i nostri cittadini sta diventando insostenibile ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantieri e traffico, ira del sindaco di Bagno a Ripoli: “Per entrare a Firenze ci vogliono 50 minuti”

In questa notizia si parla di: firenze - cantieri - sindaco - bagno

Firenze, bus tra cantieri e caos. Tempi folli da rispettare, gli autisti: “Facciamo salti mortali, insulti a ogni ritardo” - Firenze, tra cantieri aperti e servizi alle stelle, i pendolari e gli autisti si trovano a navigare in un mare di caos e ritardi.

FIRENZE - Casini: “Troppi cantieri ma poco coordinamento. Bene i lavori, ma servono controllo e informazione”. Capogruppo di IV a Palazzo Vecchio, ex sindaco ripolese: nella sua "ricognizione" anche le situazioni sulla direttrice Bagno a Ripoli-Firenze. Vai su X

In questi giorni stanno partendo, o partiranno a breve, molti cantieri. Alcuni li vedete già operativi, altri inizieranno nelle prossime settimane. Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che questi lavori possono comportare e ci scusiamo fin da ora, consape Vai su Facebook

Traffico, 45-50 minuti da Bagno a Ripoli a Firenze; Caos fra Bagno a Ripoli e Firenze, il sindaco Pignotti sbotta: Situazione critica oltre ogni comprensione; Tramvia a Bagno a Ripoli, il sindaco: 'I lavori procedono spediti, a breve la posa dei primi binari'.

Tramvia, cantieri entro fine anno: "Soluzioni condivise sull’opera" - L’obiettivo è non perdere i fondi Pnrr da 280 milioni di euro. Riporta msn.com

Tramvia, si aprono i cantieri della linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli • Nove da Firenze - Bagno a Ripoli Sabato 25 gennaio in contemporanea con l'entrata in servizio della VACS Fortezza- Scrive nove.firenze.it