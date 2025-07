Ue valuta un fondo da 100 mld per Kiev

L'Unione Europea sta considerando l’istituzione di un ambizioso fondo da 100 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina, in un momento cruciale di crisi e incertezza. Con la guerra che prosegue senza fine, questa proposta rappresenta un impegno forte e deciso da parte dell’Europa. Se approvato dagli Stati membri, il fondo potrebbe diventare un pilastro fondamentale nel supporto alla ricostruzione e stabilità dell’Ucraina, segnando una svolta nei rapporti internazionali.

22.00 L'Unione Europea sta valutando l'istituzione di un fondo da 100 miliardi di euro per sostenere l'Ucraina, dato che la guerra con la Russia non accenna a finire. Lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine alla questione. L'importo potrebbe essere incluso nella proposta per il prossimo Bilancio Ue settennale, che dovrebbe essere presentato entro la fine del mese. Se approvato dagli Stati, il finanziamento inizierebbe a essere erogato nel 2028. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

