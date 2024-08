Altro che trasparenza | il Supporto formazione lavoro è un vero mistero

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 agosto 2024) A un anno dalla sua entrata in vigore, ilper lae ilresta un. O, almeno, lo restano i suoi numeri. Per una misura su cui laè pari praticamente a zero. Parliamo del sostegno previsto per sostituire, insieme all’Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza e per favorire l’inserimento nel mondo delper i suoi ex beneficiari. Ilsi rivolge a chi ha tra i 18 e i 59 anni e ha un Isee inferiore ai 6mila euro, non rientrando inoltre nei requisiti per ottenere l’Adi. L’assegno di 350 euro può essere erogato per un massimo di 12 mesi. Ma sta funzionando? Difficile dirlo, il che sembra già un indizio. Mancano infatti informazioni complete, denuncia Pagella Politica. I (pochi) dati sulPartiamo dai beneficiari della misura.