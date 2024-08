Venditti la gaffe nella gaffe del quotidiano spagnolo ABC | la notizia ripresa con la foto di Corrado Guzzanti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ladi Antonellosta facendo il giro del mondo: il cantante, che ha insultato una ragazza con disabilità durante un concerto a Barletta (nel Fossato del Castello Svevo), è finito nel mirino non solo della stampa nazionale, ma anche di quella straniera. E così anche sulABC è spuntato un articolo riguardante la vicenda, dal titolo: Un músico italiano imita e insulta a una niña discapacitada en uno de sus conciertos. Peccato che, evidentemente,redazione non c’erano molti fan appassionati del «mùsico italiano» in questione, dal momento che lascelta a corredo del pezzo non inquadra il cantautore romano, ma il comicointento a imitarlo.