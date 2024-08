TS – C’è Zlatan nel mirino Serve Ibracadabra anche a Milanello

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 2024-08-28 09:31:08 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: MILANO – Sembrava impossibile cheIbrahimovic potesse finire nelle mire dei processi pubblici, specie da parte dei tifosi che lo hanno sempre idolatrato, ma dentro il clima di scontento che si vive attorno al Milan c’è finito pure lui. Non è un atto di lesa maestà, sia chiaro, perchéun’icona come Paolo Maldini non è stato risparmiato dalle critiche ed è il prezzo da pagare quando si passa dall’essere un leader dello spogliatoio a diventare il dirigente di riferimento dell’area sportiva del Milan.