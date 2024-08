Trovate mia madre e mio fratello l’appello per i dispersi irpini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa comunità di Cervinara prega per il ritrovamento dei concittadini Giuseppe Guadagnino e suaAgnese Milanese, attualmentedopo essere scomparsi durante il nubifragio di ieri a San Felice a Cancello, Il loro Apecar è stato ritrovato, distrutto, in una scarpata: sarebbe stato trascinato dal fiume di fango e detriti che è sceso dalla montagna travolgendo tutto quello che ha trovato sul suo cammino. Da ieri sera, e per tutta la notte, l’uomo è stato coi Vigili del Fuoco, ancora impegnati per le ricerche, in corso anche con l’uso di mezzi meccanici e dei cani molecolare. Un disperato grido di aiuto arriva dal figlio e quindidei, Raffaele, perché ieri era nel terreno a raccogliere le noci, a poca distanza in un appezzamento vicino c’era ilGiuseppe e laAgnese, attualmente