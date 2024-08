The Crow - Il Corvo | ma che ne sanno i Duemila del film con Brandon Lee?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il nuovopunta alle nuove generazioni, che probabilmente non conosco la tragica storia dietro ildel 1994. Untutt'ora profondamente significativo. Ma che nede Il- Thecon, diretto da Alex Proyas? È una domanda che è bene porsi. Perché è arrivato il nuovo The- Il, reboot di quella pellicola, a sua volta tratta da un famoso fumetto di James O'Barr. Non appena le prime immagini di Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven sono apparse, sono cominciate a fioccare le polemiche: si chiama Eric, e non un altro personaggio portato dall'aldilà dal, come nei sequel del. Per cui non può essere così diverso dall'originale. Ha un look