Tamberi è un pagliaccio la moglie contro gli haters | Frustrati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo una sfortunata e deludente Olimpiade, il talento di Gianmarcoè tornato a brillare nella tappa polacca della Diamond League, regalando ai suoi fan una prestazione mozzafiato. La, Chiara Bontempi, ha rilasciato un’intervista al Resto del Carlino, in cui ha sottolineato l’importanza di questo risultato: “Dopo tutto quello che ha passato, sia a livello fisico, con il suo problema di salute, sia mentale, essere arrivato in testa è un grande traguardo”. Chiara ha poi parlato del momento difficile post-Olimpiade, quando molti atleti si trovano a fare i conti con una perdita di adrenalina. “Sono orgogliosa che lui sia riuscito a tirare fuori qualcosa in queste circostanze”, ha aggiunto, ribadendo il supporto che Gianmarco riceve dal pubblico.