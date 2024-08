Quindicesimo calo mensile di fila per il fatturato dell’industria italiana A giugno -37% Dati preoccupanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Purtroppo i pessimisull’industriaormai non fanno più notizia. La sequenza di segni meno mensili si “srotola” ormai ben oltre l’anno. L’ultimo, diffuso dall’Istat, riguarda il, diminuito lo scorsodel 3,7% rispetto allo stesso mese del 2023 (- 3,3% i volumi),consecutivo. In termini congiunturali, ovvero rispetto al maggio 2024, si registra un micro aumento dello 0,1%. Il confronto è fatto però con un mese che aveva segnato una flessione del 4,8%. La flessione delè la sintesi di diminuzioni del 6% sul mercato interno (-5,6% in volume) ed incrementi dello 0,6% su quello estero (+0,8% in volume).