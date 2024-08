Piace a tutti anche a Sinner | il like alla modella e la reazione di Kalinskaya

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il gesto social di Janniknon è passato inosservato: se ne sono accorti. Ecco come ha reagito Anna. La camicia sbottonata e il reggiseno a vista, la gonnellina a pieghe e il jeans a vita bassa. Il viso acqua e sapone e un sex appeal che buca lo schermo e pure lo screen. Non ci sorprende affatto, bella com’è, che il carosello di foto che ha postato su Instagram nei giorni scorsi abbia fatto incetta di. Era prevedibile, avendo lei un fascino che nessuno oserebbe mai mettere in discussione. Occhi puntati suldi Jannik(LaPresse) – Ilveggente.itPerché oggettivamente, diciamocelo, Annaè una delle tenniste più attraenti del circuito. Non c’è bisogno che si metta in mostra e che indossi abiti succinti o completi sportivi in pizzo.