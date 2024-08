Paralimpiadi | La storia di Sara Morganti campionessa di Paradressage | Praticare sport ha un valore immenso ti permette di sentirti vivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’amore smisurato per l’equitazione e una voglia digareggiare ad altissimi livelli. Quattro voltedel Mondo didel Grado (titolo che detiene fino al 2026), ha conquistato la bellezza di 33 medaglie d’Oro ai Campionati italiani assoluti e due medaglie di bronzo ai Giochi Paralimpici Estivi di Tokyo 2020. Una vita a macinare trofei e medaglie internazionali, insignita per l’impegno e il prestigio che ha arrecato all’Italia del Collare d’Oro al meritoivo dal Comitato italiano paralimpico (Cip) per due volte nel 2018 e 2022 e ha ricevuto anche il titolo di Cavaliere della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella. Si tratta di, classe ’76, nata a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). Fa parte della numerosissima delegazione azzurra che parteciperà alle prossimedi Parigi (28 agosto – 8 settembre).