Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2024 | l' Acquario prende l' iniziativa

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Cosa prevede l'diFox per il 29? Continua il transito lunare in Cancro, portando in primo piano le emozioni e l'amore. In queste 24 ore, l'passerà all'attaccondo l'. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di giovedì 29, osservando anche il proprio ascendente zodiacale per ottenere unaccurato.29Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – In questa giornata sarai teso e vorrai sfidare tutto il mondo: occhio ai passi falsi. Avrai molto da fare e questo potrebbe causare mal di testa. Toro – Sarà un valido giovedì, ma non essere troppo pretenzioso con te stesso e con chi ti sta accanto. Piano piano lavoro e studio si riprendono. Gemelli – Sarà bene tenere d'occhio i progetti. Esci da un periodo molto nervoso e devi recuperare rispetto di te.